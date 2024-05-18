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Бубнов: игрокам "Спартака" уже нужно проявлять себя перед новым главным тренером

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Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, чего ждёт от матча 29 тура РПЛ "Спартак" - "Рубин".
Фото: ФК "Спартак"
- Игрокам "Спартака" уже нужно проявлять себя перед новым главным тренером. В игре с "Балтикой" в Кубке москвичи должны были побеждать крупно, так как играли хорошо и создавали опасные моменты. В игре с калининградцами красно-белым можно было ставить двойку за реализацию. Теперь нужно реабилитироваться перед фанатами. У "Рубина" же нет задач на оставшиеся туры. Поэтому им будет трудно найти мотивацию на эту встречу, - цитирует Бубнова Sportbox.

19 мая состоится матч 19 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Рубин", начало игры запланировано на 14:15 по московскому времени. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 28 матчах, казанцы с 41 очком находятся на седьмом месте.

16 мая официальный телеграм-канал "Спартака" сообщил, что главным тренером команды с нового сезона будет 45-летний сербский специалист Деян Станкович, ранее становившийся чемпионом в Сербии с "Црвеной Звездой" и в Венгрии с "Ференцварошем".

Спартак Рубин Станкович Александр Бубнов
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