"Что для меня уже может быть неожиданностью? Люди дают слова, потом заворачивают их обратно", - приводит слова Шпинева "Матч ТВ".
Пресс-служба "Спартака" ранее объявила, что капитан команды Георгий Джикия покинет команду в конце сезона. Контракт защитника со "Спартаком" действует до конца мая 2024-го года.
Ранее Вадим Шпинев заявлял, что руководство "Спартака" обещало продлить контракт с Георгием Джикией зимой, но не сдержало обещание. В текущем сезоне на счету Джикии 7 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России за "красно-белых".
Агент Шпинев - об уходе Джикии из "Спартака": люди дают слова, потом заворачивают их обратно
Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы защитника "Спартака" Георгия Джикии, прокомментировал новость об уходе своего клиента из клуба.
Фото: "Матч ТВ"