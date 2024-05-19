Агент Алексея Миранчука допустил возможность возвращения игрока в чемпионат России

Вадим Шпинев, агент игрока "Аталанты" Алексея Миранчука допустил возможность возвращения полузащитника в Россию.

Фото: Getty Images

"Есть год контракта. Если предложения поступят, Алексей будет принимать решение. Он готов вернуться в Россию? Мне сложно сказать. Может быть, на какое-либо хорошее предложение", - сказал Шпинев.



Алексей Миранчук в текущем сезоне провел за "Аталанту" 40 матчей, в которых забил четыре гола и сделал девять голевых передач. По оценке Transfermarkt стоимость игрока составляет 9 миллионов евро, контракт с итальянским клубом истекает рассчитан до июня 2025 года.