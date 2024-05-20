По информации источника, с представителями футболистов контактировали другие клубы из Российской Премьер-Лиги по поводу возможного трансфера. Отметим, что и Сутормин, и Чистяков принадлежат петербургскому "Зениту", их возвращение в команду на следующий сезон маловероятно.
В нынешнем сезоне Сутормин сыграл 21 матч, из них девять за "Сочи", в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. На счету Чистякова 15 матчей, в том числе семь в составе сочинского клуба, без результативных действий.
В турнирной таблице РПЛ "Сочи" находится на последнем 16-м месте, команда набрала 23 очка за 29 сыгранных матчей. В последнем туре сочинцы сыграют с казанским "Рубином".
Источник: Metaratings
Источник: Сутормин и Чистяков уйдут из "Сочи" по окончании сезона
Полузащитник Алексей Сутормин и защитник Дмитрий Чистяков не останутся в "Сочи" после окончания сезона, сообщил источник.
Фото: РИА Новости