"Не особо праздновал голы, потому что впереди очень важная игра. Второй момент – в последних матчах у меня был не самый успешный период. Поэтому в том числе старался держать эмоции внутри. Рад, что помог своими голами. Скажу еще раз: матч с "Ростовом" сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном", - сказал Кассьерра.
Петербуржцы обыграли в Грозном "Ахмат" со счетом 1:5 в 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Все пять голов забил колумбийский форвард Матео Кассьерра, пента-трик был оформлен уже к 50-й минуте встречи. Отметим, что этот пента-трик - первый в истории Российской Премьер-Лиги, которая была основана в 2001 году. Одним голом в составе грозненцев отметился лучший бомбардир команды нападающий Мохамед Конате.
В заключительном 30-м туре РПЛ решится судьба чемпионства. Лидер "Динамо" имеет 56 очков, на два балла отстаёт "Зенит", у "Краснодара" 53 очка и третья строчка в турнирной таблице. В решающие игры сезона динамовцы столкнутся с "быками" в Краснодаре, а петербуржцы примут на своем поле "Ростов" Валерия Карпина.
Источник: "Матч ТВ"
Кассьерра - о пента-трике: матч с "Ростовом" сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра целенаправленно принизил значимость своего пента-трика, чтобы лучше сконцентрироваться на решающем матче с "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"