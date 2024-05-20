Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Тюмень
17:00
КАМАЗНе начат
Арсенал Тула
17:45
АкронНе начат
Нефтехимик
18:00
ЛенинградецНе начат
Кубань
18:00
ХимкиНе начат
Сокол
18:00
ВолгарьНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ВеронаНе начат
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат

Кассьерра - о пента-трике: матч с "Ростовом" сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра целенаправленно принизил значимость своего пента-трика, чтобы лучше сконцентрироваться на решающем матче с "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"
"Не особо праздновал голы, потому что впереди очень важная игра. Второй момент – в последних матчах у меня был не самый успешный период. Поэтому в том числе старался держать эмоции внутри. Рад, что помог своими голами. Скажу еще раз: матч с "Ростовом" сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном", - сказал Кассьерра.

Петербуржцы обыграли в Грозном "Ахмат" со счетом 1:5 в 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Все пять голов забил колумбийский форвард Матео Кассьерра, пента-трик был оформлен уже к 50-й минуте встречи. Отметим, что этот пента-трик - первый в истории Российской Премьер-Лиги, которая была основана в 2001 году. Одним голом в составе грозненцев отметился лучший бомбардир команды нападающий Мохамед Конате.

В заключительном 30-м туре РПЛ решится судьба чемпионства. Лидер "Динамо" имеет 56 очков, на два балла отстаёт "Зенит", у "Краснодара" 53 очка и третья строчка в турнирной таблице. В решающие игры сезона динамовцы столкнутся с "быками" в Краснодаре, а петербуржцы примут на своем поле "Ростов" Валерия Карпина.

Источник: "Матч ТВ"

Матео Кассьерра Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится