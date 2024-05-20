"Я сторонник того, чтобы российские футболисты не переходили в европейские клубы. Зачем туда ехать? Играть надо в России, приноси пользу здесь - где родился, там пригодился. Какой смысл туда ехать? Европа скоро сама загнется. Почему? Ну как почему? Вы не знаете, почему? Не хочу в политику лезть", - сказал Панченко.
По его мнению в России нет футболистов, которые могли бы играть в Европе. В качестве исключений он отметил игрока "Монако" Александра Головина, а также полузащитников итальянской "Аталанты" и греческого ПАОКа Алексея Миранчука и Магомеда Оздоева.
27-летний Головин провел за "монегасков" 25 матчей, в которых забил шесть голов и столько же раз ассистировал партнерам по команде. "Аталанта" вместе с Миранчуком добралась до финала Кубка Европы, где сыграет с непобедимым в этом сезоне "Байером", в финале Кубка Италии команда проиграла "Ювентусу". В составе итальянского клуба россиянин отметился четырьмя голами и девятью голевыми передачами во всех турнирах. Магомед Оздоев недавно стал чемпионом Греции в составе ПАОКа.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Панченко: зачем нашим игрокам ехать в Европу? Играть надо в России - где родился, там и пригодился
Футбольный агент Виктор Панченко призвал российский футболистов не уезжать в европейские чемпионаты, а приносить пользу, играя в России.
Фото: ФК "Динамо"