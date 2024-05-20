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Махачкалинское "Динамо" и "Химки" досрочно вышли в РПЛ

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Махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки" досрочно гарантировали себе путевку в Российскую Премьер-Лигу.
После того, как "Акрон" сегодня, 20 мая, в гостях проиграл "Арсеналу" (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское "Динамо" не опустится ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона.

Команды, занявшие первые и вторые места в Первой лиги напрямую выходят в Российскую Премьер-Лигу, клубы на третьей и четвертой строчке будут играть в стыковых матчах с командами из РПЛ, занявшие 14-е и 13-е место.

Динамо Махачкала Химки
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