"Я не понимаю логики, почему мы отказываемся от российских тренеров. Я не говорю про Станислава Черчесова, хотя не понимаю, почему тренер такого класса находится в свободном плавании. Очень сложно здесь говорить: опять тонко, опять иностранец, какая-то интрига. Давайте посчитаем, сколько у нас было иностранцев. Эффект Массимо Карреры выстреливает раз в сколько лет - хотелось бы это знать", - заявил Мацуев.
15-го апреля из "Спартака" был уволен испанский главный тренер Гильермо Абаскаль. Его место в статусе исполняющего обязанности до конца сезона занял босниец Владимир Слишкович. Недавно было объявлено, что с нового сезона главным тренером "красно-белых" будет экс-наставник "Сампдории" и "Ференцвароша" Деян Станкович.
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал ранее заявлял, что при выборе нового главного тренера в шорт-листе присутствовали российские специалисты. Однако, по словам Амарала, выбор был сделан на основе профессиональных качеств.
Источник: ТАСС
Пианист Мацуев - о Станковиче в "Спартаке": я не понимаю, почему мы отказываемся от российских тренеров
Народный артист России Денис Мацуев раскритиковал руководство "Спартака" за назначение на пост главного тренера серба Деяна Станковича.
Фото: РИА Новости