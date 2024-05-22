- Кто станет чемпионом в РПЛ? "Зенит". "Краснодар" обыграет "Динамо", петербуржцы обыграют "Ростов". Линекер говорил, что в футбол играют все, а побеждают немцы. А у нас так будет с "Зенитом".
Матчи заключительного тура РПЛ состоятся в ближайшую субботу, 25 мая, и начнутся одновременно - в 16:30 по московскому времени. "Зенит", занимающий после 29 туров третье место в турнирной таблице, примет на своем поле "Ростов". В параллельной встрече московское "Динамо", лидирующее в чемпионате России, сыграет в гостях против идущего вторым "Краснодара".
Источник: "Матч ТВ"
Селюк: кто станет чемпионом в РПЛ? "Зенит"
Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал главного фаворита на чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com