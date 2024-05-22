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Агент: Бабич не восстановится к матчу с "Оренбургом", но будет готов к чемпионату Европы

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Агент защитника московского "Спартака" и сборной Сербии Срджана Бабича Мануэль Стоянович поделился информацией о сроках восстановления игрока после травмы.
Фото: Чемпионат.com
"Он тренируется и пребывает в хорошей форме, но не будет готов к матчу с "Оренбургом". Могу сказать, что Срджан будет готов к чемпионату Европы", - цитирует агента Metaratings.

Срджан Бабич, играющий на позиции центрального защитника, получил повреждение мышц бедра и не принимал участи в последних матчах московского "Спартака". Всего в текущем сезоне 28-летний игрок провёл 24 игры, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Напомним, сборная Сербии примет участие в финальной части чемпионата Европы в Германии, который пройдет этим летом, и сыграет в группе С против команд Словении, Дании и Англии.

Срджан Бабич Спартак Сборная Сербии
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