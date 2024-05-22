"Принципиальный ли для меня матч против "Зенита"? Вообще нет. А что, может быть принципиальным? Показать себя? Кому, Семаку? А он что, игры не смотрит? Какая мотивация? Мы должны навязать "Зениту" борьбу, потому что приятно обыгрывать сильного соперника. "Зенит" - это топ-клуб. Плюс интересно смотреть, как "Динамо" с "Краснодаром" будут играть", - заявил Щетинин.
В заключительном 30-м туре чемпионата России "Зенит", занимающий 2-е место в таблице, примет на своем поле "Ростов". В параллельном матче в Краснодаре встретятся 1-я и 3-я команды чемпионата - "Динамо" и "Краснодар". Для того, чтобы выиграть золотые медали РПЛ "Зениту" необходимо побеждать "Ростов" и рассчитывать на победу "Краснодара" в параллельном матче.
В весенней части сезона "Ростов" по-очереди переиграл и "Краснодар", и "Динамо". Матч 20-го тура РПЛ с "быками" завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1. В 22-м туре "Ростов" оказался сильнее "Динамо" - 4:1.
Источник: "РБ Спорт"
Хавбек "Ростова" Щетинин: матч с "Зенитом" вообще не принципиальный. Показать себя Семаку? А он что, игры не смотрит?
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: РИА Новости