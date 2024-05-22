"Если "Краснодар" станет чемпионом России, то я перекрашу волосы в черно-зеленый цвет. Все может быть. Возможно, побреюсь наголо. Все увидим", - приводит слова Кобнана "РБ Спорт".
За тур до конца чемпионата России "Краснодар" с 53-мя очками занимает 3-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" составляет 1 и 3 очка. В заключительном туре "Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо".
"Краснодар" станет чемпионом страны, если одержит победу с любым счетом в матче с "Динамо", а "Зенит" в параллельной игре не переиграет "Ростов". Матчи "Краснодар" - "Динамо" и "Зенит" - "Ростов" запланированы на 25-е мая.
Кобнан: если "Краснодар" станет чемпионом России, перекрашу волосы в черно-зеленый цвет
Вингер "Краснодара" Давид Кобнан рассказал, что будет делать в случае победы "быков" в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"