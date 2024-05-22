"Жаль слышать от бывшего футболиста ЦСКА такие слова, очень жаль. Не хочу кого-то оскорблять и высказываться в подобном стиле, но могу сказать лишь одно. А почему же он продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас? Болельщикам лучше не поддаваться эмоциям и отпустить эту историю, как мне кажется", - сказал Новиков.
Шведский опорный полузащитник Понтус Вернблум выступал в составе московского ЦСКА с января 2012-го по июль 2018-го года. В составе "армейцев" он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России, а также два раза поднимал над головой Суперкубок страны.
В недавнем интервью экс-легионер ЦСКА попросил прощения у всех, кого могли обидеть его выступления в московском клубе и заявил, что переходил в ЦСКА, когда ситуация в мире была иной. Валерий Новиков отметил, что на Западе доминирует русофобия, а также призвал болельщиков побыстрее отпустить эту ситуацию с высказыванием Вернблума.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-голкипер ЦСКА Новиков: почему Вернблум продлевал контракт, раз ему так не нравилось у нас
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал высказывание экс-армейца Понтуса Вернблума в отношении клуба.
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