"Понятно, что любой футболист не хочет сидеть, а хочет больше играть, и я не исключение. Хочу как можно больше помогать команде, но такие моменты иногда случаются. Я пропустил большую часть сборов. Мало был с командой зимой - а тренер ждал, чтобы я потихоньку влился заново. Получилось не сразу", - заявил Файзуллаев.
Аббосбек Файзуллаев присоединился к ЦСКА летом прошлого года. За трансфер узбекского атакующего полузащитника "армейцы" заплатили "Пахтакору" 500 тысяч евро. В своем первом сезоне в России Файзуллаев принял участие в 31-м матче. На счету вингера 5 голов и 13 результативных передач в чемпионате и Кубке России.
ЦСКА за тур до конца занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Владимира Федотова 45 очков в 29-ти матчах. В заключительном 30-м туре "армейцы" сыграют дома против "Урала".
Источник: "Sport 24"
Файзуллаев - об игровом времени в ЦСКА: любой футболист не хочет сидеть, а хочет больше играть
Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отреагировал на сокращение своей игровой практики в весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА