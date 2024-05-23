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Полузащитник "Крыльев Советов" Орозко рассказал о вещах, которые ему нравятся в России

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Полузащитник "Крыльев Советов" Франко Орозко поделился своими впечатлениями от жизни в России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Три вещи, которые нравятся в России? Рестораны, еда, климат и Волга. Холодно не было, мне нравится климат. Любимое блюдо - сырники", - цитирует Орозко "Матч ТВ".

Франко Орозко перешёл в самарские "Крылья Советов" из аргентинского "Лануса" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца 2024 года. Полузащитник провёл в РПЛ 11 матчей и отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в два миллиона евро.

После 29-ти сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 40 очков.

Крылья Советов Франко Орозко
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