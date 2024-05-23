"Игрокам "Динамо" надо держать себя в узде. И не праздновать раньше времени. "Краснодар" будет выходить за победой. А динамовцы сыграют от обороны. Оставят одного Тюкавина впереди и все. Отойдут на свою половину поля и будут играть на контратаках. Я честно говоря не особо верю в то, что "Динамо" зацепит ничью", - сказал Пономарев.
Владимир Пономарев считает фаворитом чемпионской гонки "Зенит", по его мнению, петербуржцы возьмут три очка в матче с "Ростовом". На данный момент лидером Российской Премьер-Лиги является "Динамо", в активе команды 56 очков, "Зенит" отстает всего на два балла, у "Краснодара" 53 очка и третье место.
Для того, чтобы завоевать чемпионство динамовцам нужно сыграть с быками хотя бы в ничью. Встреча "Краснодара" и "Динамо" пройдет 25 мая в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В первом туре чемпионата краснодарский клуб обыграл в Москве "бело-голубых" со счетом 1:3.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: не особо верю в то, что "Динамо" зацепит ничью с "Краснодаром"
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча заключительного 30-го тура между "Динамо" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"