"Я не думал дважды. Понимал, что пора попробовать свои силы за пределами Бразилии и знал, что для меня переход в "Зенит", европейский клуб, станет хорошим опытом. Без раздумий я приехал сюда и подписал контракт", - цитирует Педро "СЭ".
В текущем сезоне Педро провёл 14 матчей за петербургский "Зенит" и отметился в них тремя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего бразильца в семь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года.
После 29-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. В заключительном туре РПЛ "сине-бело-голубые" примут на своём поле "Ростов".
Педро: знал, что для меня переход в "Зенит", европейский клуб, станет хорошим опытом
Нападающий "Зенита" Педро рассказал о своём переходе в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"