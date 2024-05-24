- Костя вместе с командой, всё хорошо. Готовится к игре. Он выйдет с первых минут в матче с "Краснодаром", - передаёт слова Сафонова "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация, что участие 21-летнего нападающего Константина Тюкавина в решающем матче 30 тура Российской премьер-лиги в борьбе за чемпионство "Краснодар" - "Динамо" под вопросом из-за лёгкого повреждения, полученного форвардом в домашней встрече бело-голубых с "Крыльями Советов" (4:1) в 29 туре.
В текущем сезоне на счету Тюкавина 37 матчей за московское "Динамо" во всех турнирах, 17 забитых мячей и 10 результативных передач.
Кто станет чемпионом, кто вылетит напрямую, кто пойдёт в стыки? Все интриги 30 тура сумасшедшего сезона РПЛ-2023/2024
Агент Тюкавина рассказал о состоянии игрока перед матчем "Краснодар" - "Динамо"
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился информацией о состоянии здоровья футболиста перед 30 туром РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"