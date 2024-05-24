- Спокойно, нормально поговорили. И до игры, и после. Вообще никаких проблем. Мы оба нормальные эмоциональные люди, понимаем друг друга. Просто договорились побольше говорить о себе, - приводит слова Талалаева "СЭ".
"Химки" Андрея Талалаева и "Ростов" Валерия Карпина встретились на втором этапе четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, матч в Химках завершился вничью 0:0 и победой дончан в серии пенальти 7:6. В апреле 2023 года специалисты заочно обменялись колкостями в СМИ - Талалаев заявил после одного из матчей РПЛ, что "мы не растим Комличенко", после чего Карпин также через СМИ посоветовал ему следить за своими игроками, а не за игроками "Ростова".
Талалаев рассказал о встрече с Карпиным через год после перепалки в СМИ
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев ответил на вопрос о разговоре с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным год спустя после заочной пикировки специалистов в СМИ.
Фото: РПЛ