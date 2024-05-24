"Это его последний контракт? Буффон играл до 45 лет. Я, конечно, шучу. Но тут дело такое, как его здоровье будет позволять Игорю продолжать играть в футбол. Я думаю, что Игорь будет учить молодёжь и передавать свой опыт", - сказал Карсаков.
Сегодня, 24 мая, ЦСКА официально объявил о продлении контракта с 38-летним Игорем Акинфеевым. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до лета 2026 года. Акинфеев является воспитанником армейского клуба, вратарь сыграл 21 сезон, 766 матчей, из которых 363 были сыграны на ноль. В составе "армейцев" Акинфеев стал шестикратным чемпионом России, выиграл семь Кубков и столько же Суперкубков страны. В 2005 году ЦСКА с Акинфеевым завоевала Кубок УЕФА, обыграв в финале лиссабонский "Спортинг" (3:1).
Источник: "Чемпионат"
Карсаков - о продлении контракта с 38-летним Акинфеевым: Буффон играл до 45 лет
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков прокомментировал продление контракта голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева.
Фото: ЦСКА