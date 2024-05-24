- Мы давно находимся в зоне стыков, не ощущаем от этого особого давления. Есть последняя игра, в которой надо решать все вопросы. Я думаю, все будет нормально. Главное, обыграть "Ахмат". Если останемся в РПЛ — сезон можно назвать хорошим, все будет супер.
В преддверие заключительного 30-го тура текущего сезона российской Премьер-лиги, "Факел" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Воронежцы набрали 29 очков и отсают от безопасного 12-го места на один балл.
"Факел" примет на своем поле грозненский "Ахмат" в субботу, 25 мая. Игра пройдет в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Источник: Metaratings
Нападающий "Факела" Марков: если останемся в РПЛ - сезон можно назвать хорошим
Форвард "Факела" Евгений Марков поделился ожиданиями от встречи в рамках 30-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: ФК "Факел"