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Полузащитник "Рубина" Рахмоналиев: в матче против "Сочи" хотим порадовать болельщиков

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Хавбек казанского "Рубина" Умарали Рахмоналиев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ФК "Рубин"
"У нас остается последняя игра чемпионата с "Сочи", которая пройдёт дома. Мы хотим достигнуть хорошего результата, чтобы порадовать болельщиков и закончить сезон", - цитирует игрока "Чемпионат".

Заключительный матч текущего сезона в рамках 30-го тура РПЛ, в котором "Рубин" примет на своем поле "Сочи", состоится сегодня, 25 мая. Игра пройдет в Казани, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На данный момент "Рубин" набрал 41 очко в 29 играх и занимает 7-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 23 набранными баллами досрочно вылетел в Первую лигу.

Рубин Сочи
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