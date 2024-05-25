"У нас остается последняя игра чемпионата с "Сочи", которая пройдёт дома. Мы хотим достигнуть хорошего результата, чтобы порадовать болельщиков и закончить сезон", - цитирует игрока "Чемпионат".
Заключительный матч текущего сезона в рамках 30-го тура РПЛ, в котором "Рубин" примет на своем поле "Сочи", состоится сегодня, 25 мая. Игра пройдет в Казани, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
На данный момент "Рубин" набрал 41 очко в 29 играх и занимает 7-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 23 набранными баллами досрочно вылетел в Первую лигу.
Полузащитник "Рубина" Рахмоналиев: в матче против "Сочи" хотим порадовать болельщиков
Хавбек казанского "Рубина" Умарали Рахмоналиев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ФК "Рубин"