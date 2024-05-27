"Я должен разговаривать с клубом. Увидим, какое будущее. Может быть, буду нужен "Спартаку", может быть, нет", - приводит слова Слишковича Metaratings.
Напомним, Владимир Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" в апреле, после увольнения из клуба Гильермо Абаскаля. 16 мая "красно-белые" официально объявили о назначении на пост наставника московской команды Деяна Станковича, который начнет свою работу с нового сезона.
Слишкович - о своем будущем в "Спартаке": может быть, буду нужен клубу, может быть, нет
Тренер "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал свое будущее в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"