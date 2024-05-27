- Расстроил меня Максименко в игре с "Оренбургом". Ну что это за поступок? Ударил соперника в пах... Неприятный эпизод. Мне кажется, КДК все равно должен обратить внимание на момент. Можно хотя бы устно как-то втолковать вратарю: это недопустимо! Вы же коллеги, один хлеб едите.
Напомним, в минувшую субботу, 25 мая, состоялся матч заключительного 30-го тура российской Премьер-лиги между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Встреча завершилась ничью со счетом 0:0. На 79-й минуте игры вратарь гостей Александр Максименко столкнулся в своей штрафной площади с защитником хозяев поля Матиасом Пересом, который пытаясь достать мяч, угодил в верхнюю часть тела голкипера. В ответ Максименко нанес удар сопернику кулаком в область паха, за что был наказан главным судьей поединка Сергеем Ивановым желтой карточкой.
Источник: "СЭ"
Орлов - об ударе Максименко в пах Пересу: это недопустимо! Вы же коллеги, один хлеб едите
Известный комментатор Геннадий Орлов возмутился поступком голкипера "Спартака" Александра Максименко в матче 30-го тура против "Оренбурга".
Фото: "Матч ТВ"