"На следующий год ему надо принимать этот вызов и стараться закрепиться в "Локомотиве". Конкуренция у него на флангах будет хорошая, мы проверяли: Пиняев, Глушенков и так далее", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
Никита Салтыков, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, в январе этого года подписал контракт с московским "Локомотивом" и доигрывал этот сезон в "Крыльях Советов" на правах аренды. В минувшем сезоне 19-летний форвард отличился за самарцев 4 забитыми голами и 5 результативными передачами в 33 матчах.
Напомним, вингеры Максим Глушенков и Сергей Пиняев перебрались из Самары в "Локомотив" зимой прошлого года.
Осинькин - о переходе Салтыкова в "Локомотив": конкуренция у него будет хорошая, мы проверяли: Пиняев, Глушенков...
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мыслями о вингере Никите Салтыкове, который начнет новый сезон в "Локомотиве".
Фото: ФК "Крылья Советов"