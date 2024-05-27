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Осинькин - о переходе Салтыкова в "Локомотив": конкуренция у него будет хорошая, мы проверяли: Пиняев, Глушенков...

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мыслями о вингере Никите Салтыкове, который начнет новый сезон в "Локомотиве".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"На следующий год ему надо принимать этот вызов и стараться закрепиться в "Локомотиве". Конкуренция у него на флангах будет хорошая, мы проверяли: Пиняев, Глушенков и так далее", - цитирует Осинькина "Чемпионат".

Никита Салтыков, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, в январе этого года подписал контракт с московским "Локомотивом" и доигрывал этот сезон в "Крыльях Советов" на правах аренды. В минувшем сезоне 19-летний форвард отличился за самарцев 4 забитыми голами и 5 результативными передачами в 33 матчах.

Напомним, вингеры Максим Глушенков и Сергей Пиняев перебрались из Самары в "Локомотив" зимой прошлого года.

Игорь Осинькин Никита Салтыков Крылья Советов Локомотив
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