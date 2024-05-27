"Марко Ройс - свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в "Динамо", без всяких проблем забираем к себе! (Улыбается.) Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!", - цитирует Личку "РБ Спорт".
Напомним, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс объявил об уходе из клуба по окончании сезона - немец провёл в команде 12 лет. В текущем сезоне Ройс провёл 41 матч и отметился девятью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в семь миллионов евро. Финальный матч Лиги чемпионов "Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд" станет последним для Ройса в составе "шмелей". Московское "Динамо" по итогам сезона-2023/2024 заняло третье место в итоговой турнирной таблице РПЛ и набрало 56 очков.
Марцел Личка пригласил Марко Ройса в "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка пригласил полузащитника "Боруссии" Марко Ройса в команду.
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