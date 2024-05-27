По информации источника, представители "старой синьоры" зимой выходили на руководство краснодарского клуба, но тогда договориться не удалось. В "Ювентусе" пока не решили, будут ли они делать официальное предложение.
Ожидается, что ситуация по 23-летнего игроку "Краснодара" прояснится после того, как с ней ознакомится новый главный тренер, которым может стать Тиагу Мота.
Ранее стало известно, что в услугах футболиста также заинтересована "Боруссия Д", немецкий клуб вернется к работе над трансфером после финала Лиги чемпионов.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара", играет за основу с июля 2021 года и всего провел за "быков" 108 матчей, в которых отличился 33-мя забитыми мясами и 25-ю голевыми передачами. В текущем сезоне хавбек забил 11 голов и трижды ассистировал партнерам в 30 играх. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллиона евро.
Источник: Metaratings
"Ювентус" продолжает неофициальные контакты по трансферу Сперцяна
Туринский "Ювентус" продолжает неформальные контакты по поводу возможного трансфера армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"