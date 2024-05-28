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Пименов: "Спартак" однозначно провалил сезон. Затянули с увольнением Абаскаля и остались пятыми

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Экс-форвард "Динамо" Руслан Пименов назвал главный, по его мнению, тренерский провал в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Абаскаль, наверно, это номер один. "Спартак" - самая обсуждаемая у нас команда. "Спартак" однозначно провалил сезон. Затянули с его увольнением и остались пятыми. Это проблема, болельщики недовольны. Всем нужен сильный "Спартак" - это будет украшением РПЛ и порадует болельщиков футбола", - заявил Пименов.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, под руководством которого московский "Спартак" начинал сезон, был уволен со своего поста 15-го апреля 2024-го года после поражения от "Сочи" (0:1) в 24-м туре РПЛ. На финальном отрезке сезона "красно-белыми" в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководил босниец Владимир Слишкович. Ранее он входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля.

С нового сезона главным тренером "Спартака" станет экс-наставник "Сампдории", "Црвены Звезды" и "Ференцвароша" Деян Станкович. Московский "Спартак" завершил сезон 2023/24 на 5-м месте с 50-ю очками в 30-ти матчах.

Источник: "Metaratings"

Руслан Пименов Спартак Гильермо Абаскаль
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