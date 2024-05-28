"Не хочу называть молодых футболистов "Спартака", у которых есть качества, чтобы в будущем стать капитаном клуба. Потому что он начнёт думать, что сильный и большой футболист. Но у нас есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества. Конечно, Джикию будет трудно заменить на этой роли. Он был важным игроком и на поле, и в раздевалке", - поделился Слишкович.
Контракт капитана московского "Спартака" Георгия Джикии с клубом истекает 31-го мая 2024-го года. Ранее пресс-служба "красно-белых" объявила, что "Спартак" не будет продлевать контракт с защитником, и Джикия покинет клуб летом. Матч 29-го тура РПЛ против "Рубина" (3:1) стал для Джикии последним в футболке "Спартака".
На матч 30-го тура "Оренбург" - "Спартак" (0:0) капитан московской команды был включен в заявку, но на поле не появился. Всего на счету Георгия Джикии 8 матчей в минувшем сезоне чемпионата России. Ранее в СМИ появилась информация, что представители игрока предложили услуги Джикии нескольким московским клубам.
Источник: Чемпионат
Слишкович: не хочу называть футболиста "Спартака", который мог бы стать капитаном. Джикию будет трудно заменить
Тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался об уходе капитана "красно-белых" Георгия Джикии на правах свободного агента.
Фото: РИА Новости