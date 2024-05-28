- Я боюсь, что Латышонок пропадёт в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он всё-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет. Латышонку нельзя находиться на скамейке запасных. Ему надо играть в основном составе. Для него это будет большой прогресс, - передаёт слова Кавазашвили "Спорт день за днём".
Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний голкипер калининградской "Балтики" Евгений Латышонок может перейти в петербургский "Зенит". В текущем сезоне на его счету 33 матча за балтийцев во всех турнирах с 42 пропущенными мячами и 8 игр без пропущенных голов.
Контракт Латышонка с "Балтикой" действует до июня 2025 года, его оценочная трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 650 тысяч евро.
Кавазашвили: Латышонок пропадёт в "Зените". Ему нельзя находиться на скамейке запасных
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе голкипера "Балтики" Евгения Латышонка в "Зенит".
Фото: ФК "Балтика"