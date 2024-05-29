"Уход Дзюбы напрашивался, потому что Артем уже выбивался из ансамбля. Он приходил, чтобы усилить игру, но в последних матча потерял место в основе и стал тормозить команду. Решение расстаться с ним правильное и справедливое. Отношусь к Артему с большой теплотой и надеюсь, что он продолжить играть. Бутсы на гвоздь ему вешать точно рано", - цитирует Губерниева "РБ Спорт".
Сегодня, 29-го мая, стало известно, что Артём Дзюба покидает московский "Локомотив" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 26-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего форварда в 2,8 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что контракт Артёма Дзюбы с "железнодорожниками" может быть продлён, если нападающий наберёт 12 баллов по системе "гол+пас". Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь", "Ростов" и турецкий "Адана Демирспор".
Губерниев - о Дзюбе: решение "Локомотива" расстаться с ним правильное и справедливое
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе Артёма Дзюбы из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"