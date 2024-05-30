С "Краснодаром" тяжело играть. Но у них нет футболистов, которые так сильны индивидуально, как в "Зените" или "Динамо". "Краснодар" умеет забивать, есть хорошие защитники, в целом в команде много сильных игроков - Алонсо, Кордоба, Сперцян. Конечно, у них есть индивидуальное мастерство, но успех команды - скорее общий", - цитирует Гарре "Чемпионат".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице российского чемпионата, московское "Динамо" расположилось на второй строчке, а петербургский "Зенит" стал чемпионом в шестой раз кряду. В заключительном туре РПЛ команда Мурада Мусаева одержала победу над бело-голубыми со счётом 1:0, а подопечные Сергея Семака на своём поле обыграли "Ростов" (2:1).
Самарский клуб набрал 41 очко в 30-ти встречах и занял девятое место - команда Игоря Осинькина на своём поле сыграла вничью с "быками" (0:0), а на выезде уступила со счётом 1:2. Петербургский "Зенит" сыграет в Суперфинале Кубка России с калининградской "Балтикой", матч состоится 2-го июня.
Нападающий "Крыльев Советов" Гарре: с "Краснодаром" тяжело играть, но у них нет сильных футболистов
Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре считает, что футболисты "Краснодара" уступают в индивидуальном мастерстве игрокам "Динамо" и "Краснодара".
Фото: ФК "Крылья Советов"