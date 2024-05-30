"Мое будущее? Пока я в "Краснодаре". Посмотрим, что будет дальше. Есть разные варианты", - цитирует Эктова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Эктов провёл 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 800 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее Эктов выступал за "Шинник", "Долгопрудный" и "Оренбург". Напомним, что "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата по итогам сезона-2023/2024.
Защитник "Краснодара" Эктов: моё будущее? Пока я в "Краснодаре", есть варианты
Защитник "Краснодара" Александр Эктов высказался о своём будущем.
Фото: ФК "Краснодар"