По информации источника, московский "Локомотив" заинтересован в переходе нападающего "Осиека" Рамона Мьереса, клуб уже инициировал переговоры с игроком.
В текущем сезоне Мьерес отметился 21-м забитым мячом и 7-ю результативными передачами в 41-м матче за "Осиек" во всех турнирах. Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии в сезоне-2023/2024. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего аргентинца в 2,5 миллиона евро. Напомним, что московский "Локомотив" занял четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата по итогам сезона-2023/2024.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Локомотив" ведёт переговоры о переходе лучшего бомбардира чемпионата Хорватии - Мьереса
Московский "Локомотив" ведёт переговоры с форвардом "Осиека" Рамоном Мьересом.
Фото: ФК "Локомотив"