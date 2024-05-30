"Таких решений очень много. Тоже самое было в "Пари НН" и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации", - цитирует Сёмина "СЭ".
Сегодня, 30-го мая, екатеринбургский "Урал" объявил об отставке с поста главного тренера Виктора Гончаренко - российский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. Вчера, 29-го мая, екатеринбургский клуб уступит тольяттинскому "Акрону" на своём поле в первом переходном матче со счётом 0:2. Ответная встреча пройдёт 1-го июня в Жигулёвске, к ней команду будет готовить Евгений Аверьянов.
Сёмин - об отставке Гончаренко: не вижу логики в этой ситуации
Российский тренер Юрий Сёмин высказался об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Урала".
Фото: ФК "Урал"