"Эдик ещё раньше был готов к Европе, год назад. Про "Боруссию" я не слышал, но универсальные способности позволят Сперцяну заиграть в таких командах. Не столь важно, в какой клуб переходить, потому что он способен к быстрой адаптации", - цитирует Березовского Metaratings.
В завершившемся сезоне Эдуард Сперцян провёл 33 матча за "Краснодар" во всех турнирах и отметился одиннадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро. По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти матчах.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что дортмундская "Боруссия" видит в Сперцяне замену Марко Ройсу и попробует подписать полузащитника в летнее трансферное окно.
Березовский: Сперцян был готов к Европе ещё год назад
Экс-голкипер "Зенита" Роман Березовский высказался о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"