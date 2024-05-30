"Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад", - сказал Медведев.
"Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, на этот раз петербуржцы сделали это с наименьшим с 2006 года количеством очков - 57. В этом сезоне интрига держалась до самого последнего тура, в решающих играх подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над "Ростовом" (2:1) перед своим болельщиками.
В параллельном матче претендент на чемпионский титул московское "Динамо" проиграло "Краснодару". Для чемпионства динамовцам нужно было сыграть вничью, но в итоге команда не забила ни одного гола, дважды попав в штангу. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "быков". В итоге серебряные медали достались "Краснодару", а "бело-голубые" довольствовались бронзой.
Источник: "Спорт день за днем"
Медведев объяснил, почему "Зенит" не будет проводить чемпионский парад
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему "сине-бело-голубые" не будут проводить чемпионский парад в честь победы в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"