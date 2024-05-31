Новым главным тренером московского ЦСКА может стать сербский специалист Марко Николич. Ранее он возглавлял московский "Локомотив", а последним местом работы тренера был "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. Как сообщает "Чемпионат", со ссылкой на свои источники, ЦСКА уже сделал Марко Николичу предложение.
Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, контракт которого с московским клубом действует еще год, может быть уволен из клуба из-за неудовлетворительных результатов. Напомним, ЦСКА под управлением Федотова финишировал на 6-м месте в турнирной таблице завершившегося сезона РПЛ. В активе команды 48 очков в 30-ти матчах.
"Чемпионат": ЦСКА предложил экс-наставнику "Локомотива" Марко Николичу стать главным тренером клуба
Экс-главный тренер "Локомотива" Марко Николич может возглавить московский ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"