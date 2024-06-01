- Контракт с Деограсией продлён на год? Да, на год. У нас было условие - если он сохраняет команду в Премьер-лиге, соглашение пролонгируется. Задач на следующий сезон ему пока не ставили. Во вторник мы соберёмся, всё обсудим. Сперва надо посмотреть, как проведём трансферную кампанию, кто уйдёт, кто придёт. Оценим, посмотрим, проведём сборы и уже потом поставим задачи, - передаёт слова Еремякина "РБ Спорт".
51-летний испанский специалист Давид Деограсия в августе 2023 года после неудачного старта команды в РПЛ занял должность главного тренера "Оренбурга", до этого он возглавлял клубную академию.
По итогам сезона-2023/2024 "газовики" под руководством Деограсии заняли 12 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко в 30 матчах, и сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон без необходимости участия в стыковых матчах. Решающим стал домашний матч 30 тура с московским "Спартаком", который уральцы завершили вничью со счётом 0:0.
Президент "Оренбурга": у нас было условие - если Деограсия сохраняет команду в РПЛ, контракт пролонгируется
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером Давидом Деограсией и задачах на следующий сезон.
Фото: ФК "Оренбург"