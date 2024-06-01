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Спортивный директор "Факела": ведём переговоры по продлению контракта Божина

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Спортивный директор воронежского "Факела" Кирилл Котов рассказал о переговорах по поводу продления истекающего контракта с центральным защитником Сергеем Божиным.
Фото: ФК "Спартак"
- Мы ведём переговоры по продлению контракта Сергея Божина. Пока не могу сказать, в какую сторону они развиваются. Надеюсь, что в ближайшее время мы объявим о том или ином исходе, - передаёт слова Котова "Чемпионат".

29-летний центральный защитник Сергей Божин выступает за воронежский "Факел" с июля 2022 года, его действующий контракт истекает в конце июня 2024 года. В сезоне-2023/2024 на счету футболиста 27 матчей за свою команду во всех турнирах и 2 забитых гола.

Факел Сергей Божин Российские трансферы
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