По информации источника, полузащитник "Краснодара" Кади Боржес намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно - бразилец намерен вернуться в "Карабах".
В завершившемся сезоне Кади Боржес провёл 33 матча за "Краснодар" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": Кади покинет "Краснодар" этим летом
Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес покинет клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"