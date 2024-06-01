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"РБ Спорт": Кади покинет "Краснодар" этим летом

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Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес покинет клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, полузащитник "Краснодара" Кади Боржес намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно - бразилец намерен вернуться в "Карабах".

В завершившемся сезоне Кади Боржес провёл 33 матча за "Краснодар" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков.

Источник: "РБ Спорт".

Краснодар Кади Боржес
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