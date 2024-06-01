"Было тяжело, были непростые дни. Мы все время играли на два фронта. Думаю, мы показали хороший футбол, немного не повезло, но зато нас вознаградила удача в Кубке. Ожидаем, что победим "Зенит", - передаёт слова Бистровича "Матч ТВ".
В составе "балтийцев" хорватский полузащитник провёл 30 матчей, в которых отметился 3 голами и 1 передачей. Ранее в РПЛ выступал за московское ЦСКА, с которым смог завоевать Суперкубок России.
Напомним, что "Балтика" заняла 15 место и вылетела из Российской премьер-лиги. В Кубке России калининградцы смогли дойти до Суперфинала через Путь Регионов, ранее обыграв в финале московский "Спартак" со счётом 1:0. Единственным голом в той встрече отметился Кевин Андраде.
В Суперфинале "балтийцы" сыграют против питерского "Зенита". Встреча пройдёт завтра, 2-го июня, на стадионе "Лужники". Начало матча - в 18:00 по московскому времени.
Кристиян Бистрович поделился своим мнением по поводу вылета "Балтики" из РПЛ
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович рассказал о своих переживаниях по поводу вылета команды из РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"