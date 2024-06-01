- Я думаю, "Балтика" не будет закрываться, не будет отсиживаться в обороне, это не стиль Сергея Игнашевича. Они будут тоже играть в атаку, так что я думаю, будет интересная игра и будет очень много борьбы, потому что это финал.
Суперфинал Кубка России-2023/2024 между "Балтикой" и "Зенитом" состоится завтра, 2 июня. Матч пройдет в московских "Лужниках" и начнется в 18:30 по столичному времени. В финале Пути Регионов калининградская команда оказалась сильнее "Спартака" (1:0). Коллектив Сергея Семака одолел в финале Пути РПЛ ЦСКА (1:1, 0:0, по пен.5:4).
Источник: "РБ Спорт"
Сергеев: в Суперфинале Кубка России "Балтика" не будет закрываться и отсиживаться в обороне, это не стиль Игнашевича
Форвард "Зенита" Иван Сергеев поделился мыслями о матче против "Балтики" в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"