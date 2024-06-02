"Не закроюсь ли я после заседания от СМИ? Думаю, что пока нет. В целом, мне нравится шутить, весело проводить время, это удовольствие, когда ты просто на одной волне с болельщиками. Хочется, чтобы все люди это понимали и уважали это", - цитирует слова Безрукова "РБ Спорт".
Напомним, что полузащитник "Рубина" после гостевого матча с петербургским "Зенитом", в котором они одержали сенсационную победу со счётом 2:0, пошутил, что теперь они "ждут денежки на карту" от "Краснодара". На послематчевое интервью почти сразу же отреагировал Комитет по этике РФС, а также президент Российского футбольного союза Дюков, назвав эту тему для шуток "неуместной".
Казанский "Рубин" в нынешнем сезоне чемпионата России занял итоговое восьмое место. Казанцы набрали 42 очка в 30 матчах, из которых они выиграли 11 встреч, 9 закончили вничью и 10 раз потерпели поражение. Чемпионом страны с 57 очками стал петербургский "Зенит".
Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков заявил, что не закроется от СМИ
Российский полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков высказался по поводу заседания комитета по этике РФС после его шутки про "денежки от "Краснодара".
Фото: ФК "Рубин"