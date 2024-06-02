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Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков заявил, что не закроется от СМИ

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Российский полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков высказался по поводу заседания комитета по этике РФС после его шутки про "денежки от "Краснодара".
Фото: ФК "Рубин"
"Не закроюсь ли я после заседания от СМИ? Думаю, что пока нет. В целом, мне нравится шутить, весело проводить время, это удовольствие, когда ты просто на одной волне с болельщиками. Хочется, чтобы все люди это понимали и уважали это", - цитирует слова Безрукова "РБ Спорт".

Напомним, что полузащитник "Рубина" после гостевого матча с петербургским "Зенитом", в котором они одержали сенсационную победу со счётом 2:0, пошутил, что теперь они "ждут денежки на карту" от "Краснодара". На послематчевое интервью почти сразу же отреагировал Комитет по этике РФС, а также президент Российского футбольного союза Дюков, назвав эту тему для шуток "неуместной".

Казанский "Рубин" в нынешнем сезоне чемпионата России занял итоговое восьмое место. Казанцы набрали 42 очка в 30 матчах, из которых они выиграли 11 встреч, 9 закончили вничью и 10 раз потерпели поражение. Чемпионом страны с 57 очками стал петербургский "Зенит".

Рубин Руслан Безруков
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