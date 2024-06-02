- Фол в атаке был, VAR просматривал, какая это была фаза атаки. Вся атака была в штрафной площади "Балтики", так что Карасева правильно позвали смотреть повтор. Было явное и очевидное нарушение со стороны Ерохина, и в итоге Карасев после просмотра правильно отменил гол "Зенита" в ворота "Балтики".
Эпизод, о котором идет речь, произошел на 69-й минуте финального матча Кубка России между "Балтикой" и "Зенитом". Гол полузащитника "сине-бело-голубых" Вендела был отменен после просмотра видеоповтора.
Напомним, встреча завершилась волевой победой "Зенита" со счетом 2:1. На гол нападающего калининградцев Алекса Фернандеса на 40-й минуте петербуржцы ответили точными ударами защитников Нино и Нуралы Алипа на 81-й и 95-й минутах. Таким образом команда Сергея Семака завоевала третий титул в этом сезоне, оформив требл.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр РПЛ Федотов: Карасев правильно отменил гол "Зенита" в ворота "Балтики"
Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с отмененным мячом "Зенита" в ворота "Балтики" в матче Суперфинала Кубка России (1:0).
Фото: ФК "Зенит"