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Алип: несильно пострадал. Лучше трофеем ломать голову, чем просто так

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Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал свое повреждение, которое он получил во время празднования победы в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"
"Чувствую себя нормально, несильно пострадал. Лучше трофеем ломать голову, чем просто так. Я счастлив!", - приводит Sport24 слова Алипа.

Напомним, центральный защитник сборной Казахстана Нуралы Алип стал автором победного гола "Зенита" в ворота калининградской "Балтики" в финале Кубка России (2:1). Позднее, празднуя победу, футболист уронил себе на голову крышку от трофея.

В этом сезоне Алип принял участие в 37 матчах за "сине-бело-голубых" и отметился одним забитым мячом.

Нуралы Алип Зенит Балтика Кубок России
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