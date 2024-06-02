"Чувствую себя нормально, несильно пострадал. Лучше трофеем ломать голову, чем просто так. Я счастлив!", - приводит Sport24 слова Алипа.
Напомним, центральный защитник сборной Казахстана Нуралы Алип стал автором победного гола "Зенита" в ворота калининградской "Балтики" в финале Кубка России (2:1). Позднее, празднуя победу, футболист уронил себе на голову крышку от трофея.
В этом сезоне Алип принял участие в 37 матчах за "сине-бело-голубых" и отметился одним забитым мячом.
Алип: несильно пострадал. Лучше трофеем ломать голову, чем просто так
Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал свое повреждение, которое он получил во время празднования победы в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"