"Самого ощутимого прогресса в прошедшем сезоне добился Тюкавин. Он весь чемпионат отыграл на высоком уровне и внес большой вклад в довольно неплохие результаты "Динамо". В следующем сезоне должен стать лучшим бомбардиром РПЛ", - цитирует слова Вячеслава Колоскова "РБ Спорт".
Костантин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В составе бело-голубых дебютировал 1 ноября 2020 года в матче против "Тамбова", выйдя на замену. Первым голом на высшем уровне отметился в поединке против московского "Спартака", замкнув навес со штрафного. Российский нападающий также установил клубный рекорд, забив восьмой мяч после выхода на замену в матчах чемпионата. В составе московского "Динамо" Тюкавин провёл 129 матчей, в которых отметился 40 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Напомним, что чемпионат России-23/24 закончился 25 мая. Бело-голубые уступили "Краснодару" со счётом 0:1, единственным голом в составе "быков" отметился Джон Кордоба. Чемпионом страны в 6 раз подряд стал петербургский "Зенит", обыгравший в последнем туре "Ростов" со счётом 2:1, победным голом на 85-й минуте отметился бразильский вингер Артур.
Колосков считает, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром следующего сезона РПЛ
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром следующего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва