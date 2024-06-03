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Колосков считает, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром следующего сезона РПЛ

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром следующего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Самого ощутимого прогресса в прошедшем сезоне добился Тюкавин. Он весь чемпионат отыграл на высоком уровне и внес большой вклад в довольно неплохие результаты "Динамо". В следующем сезоне должен стать лучшим бомбардиром РПЛ", - цитирует слова Вячеслава Колоскова "РБ Спорт".

Костантин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В составе бело-голубых дебютировал 1 ноября 2020 года в матче против "Тамбова", выйдя на замену. Первым голом на высшем уровне отметился в поединке против московского "Спартака", замкнув навес со штрафного. Российский нападающий также установил клубный рекорд, забив восьмой мяч после выхода на замену в матчах чемпионата. В составе московского "Динамо" Тюкавин провёл 129 матчей, в которых отметился 40 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Напомним, что чемпионат России-23/24 закончился 25 мая. Бело-голубые уступили "Краснодару" со счётом 0:1, единственным голом в составе "быков" отметился Джон Кордоба. Чемпионом страны в 6 раз подряд стал петербургский "Зенит", обыгравший в последнем туре "Ростов" со счётом 2:1, победным голом на 85-й минуте отметился бразильский вингер Артур.

Динамо Москва Константин Тюкавин РПЛ РФС Вячеслав Колосков
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