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Личка: в РПЛ у "Зенита" самый сильный состав, а за ними идут остальные

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка оценил комплектацию состава петербуржского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что у "Зенита" очень качественный подбор игроков. Они последние пять лет побеждают всех. В нашей лиге у них самый сильный состав, а за ними идут остальные команды. Это то качество, к которому нужно стремиться. Но у "Зенита" два равных состава, которые абсолютно одинаково сильны", - сказал Личка.

"Зенит" в минувшем сезоне завоевал сразу три трофея - Суперкубок и Кубков России и в очередной раз стал чемпионом России. В финале Кубка страны петербуржцы одолели калининградскую "Балтику" (2:1). Подопечные Сергея Семака пришлось отыгрываться по ходу игры, в компенсированное ко второму тайму время победный гол с передачи Андрея Мостового забил казахский защитник Нуралы Алип. В Российском Премьер-Лиге "сине-бело-голубые" вырвали чемпионство в последнем 30-м туре, одержав волевую победу над "Ростовом" (2:1). В Суперкубке "Зенит" обыграл ЦСКА.

Источник: "Матч ТВ"

Марцел Личка Зенит
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