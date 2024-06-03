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Metaratings: "Спартак" рассмотрит предложение по Соболеву от 20-22 млн евро

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"Спартака" может рассмотреть предложения "Зенита" по трансферу нападающего Александра Соболева, начиная от 20-22 миллионов евро.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "красно-белые" изменили свою позицию на счет 27-летнего форварда по сравнению с прошлых трансферных окон, когда на предложения клубов отвечали категорическим отказом. С приходом нового главного тренера Деяна Станковича клуб готов рассмотреть предложения, которые будут начинаться с 20-22 миллионов евро. При этом платеж не должен быть разбит на части, а также рассматривается включение в сделку дополнительных бонусов.

Соглашение Соболева с клубом действителен до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро. Ранее журналист Иван Карпов заявил, что "Зенит" рассматривает возможность покупки 27-летнего нападающего.

Источник: Metaratings

Александр Соболев Зенит Спартак
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