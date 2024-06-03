"После серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определённая перезагрузка, новые эмоции и новые идеи", - сказал Бабаев.
В понедельник руководство армейского клуба официально объявило об уходе Владимира Федотова. Он возглавлял "армейцев" с 2022 года. Под его руководством команда стала серебряным чемпионом России, а также выиграла Кубок России. В минувшем сезоне "красно-синие" заняли шестое место, набрав 48 очков.
По информации журналиста Ивана Карпова, причиной отставки стало недостаточно высокое место в Российской Премьер-Лиге, по условиям договора клуба с тренером, в задачи ставилось занять место не ниже пятого. В качестве кандидатов на освободившееся место тренера журналист называет серба Марко Николича, а также тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина и экс-наставника "Краснодара" Владимира Ивича.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор ЦСКА Бабаев - об увольнении Федотова: коллективу необходима определённая перезагрузка
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера.
Фото: ЦСКА